Bilbrann på Klett førte til stengt E6 og lange køer

Nyheter

Klokka 17.33 onsdag melder politiet om brann i en bil på E6 ved Klett. Sjåføren, som var alene i bilen, kom seg raskt ut da brannen startet. Bilen befinner seg i sørgående felt. E6 er stengt.

Vegtrafikksentralen anbefaler omkjøring via Heimdal på fv 6682. AtB melder at rute 38 til Melhus og Brekkåsen, samt rute 310, 410 og 340 vil kjøre via Heimdal sentrum inntil videre.

Klokka 18.12 ble bilen hentet av en bergingsbil, og E6 ble først åpnet for trafikk i sørgående retning. Det var svært lange køer både på E6 og E39 som en følge av brannen og vegstengingen.