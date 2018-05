Venter på spesialprodusert bjelke

Nyheter

I starten av mars ble Kvålsbrua påkjørt av en containerbil fra Envina, og siden har det vært restriksjoner på bruken av brua. Kvålsbrua var først stengt for kjøretøy over 7,5 tonn, og så åpnet Statens vegvesen for tyngre kjøretøy mot at det er lysregulering og trafikken slippes over fra bare en retning om gangen for å redusere vektbelastninga på brua. Å måtte vente på grønt lys skaper irritasjon hos veifarende på Kvål.

- Hvorfor blir ikke brua reparert? To bedrifter på Kvål kunne ha gjort jobben umiddelbart. Siste skade var så liten at en ikke trenger konsulenter og ingeniører til slikt, mener en kvålsbygg som har henvendt seg til avisa.

Har valgt firma

Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen sier til Trønderbladet at det ikke bare er å bende på den skadde bjelken.

- Dette er heller ikke den typen bjelker vi har på lager. Stålbjelken må spesialtilpasses, og det tar tid. Vi har en rammeavtale med et firma som ble valgt ut etter en anbudsrunde for et par år siden, og firmaet har fått oppdraget. Bestillingstida er 4-6 uker, sier Solvi.

Solvi opplyser at bjelken skulle bestilles så fort som mulig etter utredninga om tilstanden på brua.

Kan bli stengt igjen

Når Kvålsbrua skal repareres, kan brua bli stengt.

- Det kan være at stenginga skjer om nettene siden det nå er lyst nok til å ha nattarbeid, sier Solvi.

Kvålsbrua ble påkjørt for andre gang. Forrige gang var på motsatt side av brua, og en lastebil traff bjelken. Det førte til langvarig stenging og mye murring på Kvål.

- Hva med å merke de laveste bjelkene med refleksmerker eller lignende for å unngå nye påkjørsler?

- Det er noe vi skal ta med oss videre, sier Solvi.