Ny nattestenging i Soknedal

E6 sør for Soknedal blir nattestengt fra mandag klokka 22.45 til tirsdag klokka 05.30, og det er ingen lokal omkjøring da. Årsaken er E6-bygginga i Soknedal.

Statens vegvesen anbefaler at trafikanter foretar omkjøring via fylkesveg 700 og E39. Omkjøringa vil ifølge vegvesenet, bli skiltet på klett, Orkanger og Berkåk. En annen omkjøringsmulighet for dem som kjører mellom Oslo og Trondheim er å velge fylkesveg 30 mellom Tynset og Støren. Det er også muig å kjøre via Tydal og Selbu på fylkesveg 31/fylkesveg 705 mellom Røros og Stjørdal.

Ei høy og bratt fjellskjæring skal tas ned, og vegvesenet opplyser at arbeidet vil bli utført om nettene for å gjøre arbeidet trygt og effektivt. E6 var stengt to netter først i mai. Vegvesenet antyder at stenginga natt til tirsdag sannsynligvis blir den siste i denne omgang.