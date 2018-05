Fylte 12 sekker med veisøppel

Nyheter

– Helt forkastelig, sier Edith Klefstad om all søpla hun og Kristin Rekstad Leraand så da de bestemte seg for å rydde langs fylkesveg 708 (Hølondvegen) i Melhus.

Langs vassdrag

De er naboer ved Olderøyvegen i Melhus, og pleier å gå på turer i nabolaget.

– Siden det for tida er så mye fokus på søppelrydding, bestemte vi oss for å rydde der vi har gått på tur. Kristin lastet ned en app om ryddeaksjon langs strender, og vi har sett hvordan det ser ut ved elva Vigda, forteller Edith Klefstad.

Noen hundre meter av fylkesveg 708 går langs Vigda som renner gjennom Melhus og Skaun, og det viste seg at det var mye søppel langs veien og ned i skråningene mot elva.

– Det ser ut til at folk har dumpet søppel nedover mot elva, sier Klefstad.

Litt av hvert

Ved hjelp av karene fikk Klefstad og Leraand opp søppel fra skråningene. 12 sekker ble fylt, og det er litt av hvert de har funnet. Sekkene skal leveres til gjenbruksplassen.

– Det er merkelig at folk vil ha det slik, sier Klefstad.

Klefstad peker på haugen som er samlet ved uthuset ved Olderøyvegen. Der er det akebrett, et transportabelt toalett, gamle klær, børster og flakser. De har også funnet regninger med navn på.

– Da vi ryddet så vi at det lå mange biter med impregnert tremateriale i skråninga. Dette er mest sannsynlig avkapp fra veiarbeid, forteller Klefstad.

Ute på et jorde er det ei søppelfylling, og der ligger det blant annet bleier og videokassetter.

Tar med hjem

Turvenninnene pleier å ta med seg søppel når de går langs fylkesveg 708, og Klefstad er oppgitt over alt folk kaster fra seg.

–Bare her fra vi bor og til Sagberget tror jeg vi har plukket 10 plastposer med søppel. Søpla har vi lagt i våre egne søppeldunker, sier Klefstad.

Klefstad forteller at hun har fått spørsmål fra ei anna venninne om de skal plukke søppel fra krysset fylkesveg 708 (Hølondvegen) og oppover langs Letesvegen.

– Etter det vi kan se, ligger det en del større gjenstander der og da må vi sikkert betale for å levere dette til Envina. Men jeg vil ikke betale for andres søppel, sier Klefstad.

Ros fra statsråden

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) berømmer privatpersoner som melder seg frivillig til å plukke søppel langs veiene.

– De skal bli møtt med en stor takk – ikke med byråkrati og unødvendig regelverk slik enkelte har opplevd. Jeg gir nå Vegdirektoratet i oppdrag å forenkle regelverket slik at dugnadsgjenger enkelt kan rydde langs veiene våre, uttaler Solvik-Olsen på Samferdselsdepartementets nettside.

Statsråden ønsker å etablere en norsk versjon av den amerikanske «adopter en motorvei» for å støtte opp om dugnadsinnsatsen. Imidlertid ønsker Solvik-Olsen at folk ikke setter i gang med å rydde langs motorveier fordi disse er forbudt for gående og syklende. I stedet ønsker han at profesjonelle entreprenører arbeider langs slike veier.

Envina

Innlevering av innsamlet søppel kan bli en utfordring for dugnadsgjenger fordi renovasjonsselskapet kan ta seg betalt for avfallet. Trønderbladet har vært i kontakt med daglig leder for det interkommunale renovasjonsselskapet Envina, og har ikke lyktes med å få en kommentar fra daglig leder.