Ekstra flomberedskap for Rørosbanen

Nyheter

Stor snøsmelting og store nedbørsmengder fører til at Bane Nor har bestemt seg for å ha ekstra beredskap for blant annet Rørosbanen på strekninga Røros-Trondheim.

Vassdragene har for tida høy vannstand, og i tillegg har Meteorologisk institutt sendt ut advarsel om at det kan gå jordskred fordi jorda er mettet med vann og ikke klarer å ta unna regnskyll.

Flomfare og fare for jordskred Været kan gi noen skikkelige utfordringer de nærmestene døgnene.

Bane Nor varsler at selskapet vil følge ekstra godt med langs jernbanestrekninger som Rørosbanen, Dovrebanen på strekninga Eidsvoll-Dombås og Nordslandsbanen på strekninga Steinkjer-Bjerka.