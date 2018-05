Slik vil politikerne bruke 24 millioner kroner

Nyheter

Fjorårets overskudd i Melhus kommune føyer seg inn i rekka av solide millionoverskudd. Regnskapet viser et overskudd på 24,4 millioner kroner.

Ordfører Gunnar Krogstad har tidligere fortalt i Trønderbladet at han ønsker at det settes av penger til utbygging av fiber på Gåsbakken der folk mangler både mobildekning og internettilgang. For å forberede legging av fiber andre steder, har flertallsgruppa også ønsket å bruke penger på å få lagt trekkrør i alle aktuelle grøfter som graves på private og kommunale eiendommer.

- Jeg har også fått innspill om at folk ønsker asfalt på veien, sier Krogstad.

I tillegg har flertallsgruppa fortalt at den vil sette av sju millioner kroner til gang- og sykkelvei langs fylkesveien forbi planlagte boligfelt på Kvål.

Politikerne ser for seg at pengene skal være forskuttering for å få fortgang i boligbygging.

Kommunestyret skal tirsdag se på regnskapet og vurdere hva overskuddet kan benyttes til. Da blir ønskelista fra formannskapet lagt fram. Noen av millionene skal settes av til ulike fond.

Deretter følger forslag som blant annet dette:

- Forskuttering av gang- og sykkelvei mellom Losenkrysset og Hermanstad

- Kompetansemidler grunnskole samt helse og velferd

- Digital samhandlingsplattform og velferdsteknologiplattform

- Mobilt barnevern

- Digitalisering i sykehjem

- innkjøp av trenings- og rehabiliteringsutstyr ved korttidsavdelinga på Buen

- datamaskiner på ungdomstrinnet

- utbedring av kjøkken på Rosmælen skole og barnehage

- lekeapparater ved Høyeggen skole