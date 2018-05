Hevdet de var turister mens politiet mener de var på tyveriraid

Nyheter

De to rumenske mennene hevder at de er turister for å se på naturen i Norge og for å se etter jobb. Da de ble spurt om den store mengden kjøtt og barberhøvler de hadde med seg, har den ene forklart politiet at de har kjøpt kjøttet og barberhøvlene av en ukjent person i Bulgaria.

Fant håndskreven lapp

Dette fester ikke politiet lit til, og mener at det er mistenkelig at det er funnet en håndskreven lapp på den ene med adresser til Coop-butikker i Melhus, Skaun og Orkdal.

Sør-Trøndelag tingrett har gitt politiet medhold i at de to mennene i 40-årene kan varetektsfengsles i fire uker, og retten mener at de to mennene kan mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Mennene ble pågrepet 5. mai.

Politiet mener at de to mennene kom med fly fra Romania til Malmø 24. april, og at de kjørte bil til Norge. Ifølge registreringer skal bilen ha passert Klett i tidsrommet 26.-30. april. I bilen politiet mener mennene kjørte, ble det funnet omtrent 20 kilo kjøtt og omtrent 250 barberblad/høvler. Politiet fant også klær der noen framsto som nye og ubrukte. Videre ble altså funnet en håndskreven lapp på den ene, og undersøkelse av en telefon som ble funnet i bilen viste at brukeren av telefonen hadde vært i Coop-butikken på Venn i Skaun.

Ansatte i en butikk på Orkanger skal ha oppdaget at den ene pakket varer ned i en sekk, og da politiet tok mannen med tilbake til butikken, gjenkjente en butikkansatt mannen.

Mener de var ute på raid

De siktede mennene har gitt ulike forklaringer til politiet om kjøttet og barberhøvlene. Den ene har forklart at han kjøpte dette av en ukjent person i Bulgaria, og at dette skulle selges i Norge. Den andre har forklart at han fant det frosne kjøttet i søppel og busker. Retten mener at de to mennens hadde planlagt et raid i Trøndelag og begrunner det med funnet av den håndskrevne lappen og de beslaglagte varene.