Her kommer «Hemo Riders»

Spøkefullt kaller Arnstein Nesgård motorsykkelgjengen for «Hemo Riders».

– Vi kommer fra Meråker, og snittalderen er nærmere 60 enn 50 år, sier Nesgård som opplyser at han er skuddårsbarn og dermed ikke mer enn 15 år.

Kristi himmelfartsdag hadde motorsykkelgjengen som ikke har et offisielt navn, et stopp i Melhus sentrum før turen gikk videre til Røros. Latteren sitter løst, og Arnstein Nesgård spøker med at det har kommet til flere gutter og jenter i gjengen i det siste, og da mener han gruppa 50 pluss. Den eldste i motorsykkelgjengen er 69 år.

– Det er kjempebra å kjøre på veiene her, men en må være litt oppmerksomme fordi det er litt tullete bilister. Noen skal for enhver pris forbi, sier Nesgård.

Mange benyttet fridagen til å dra på tur enten det var til fots eller pr. hjul.