Flå skole fikk kjendisbesøk da de vant Batterijakten

Gjett om det ble jubel i klasserommet da You-Tube-stjernene Prebz og Dennis kom inn i klasserommet til fjerde trinn på Flå skole på tirsdag. De hadde med seg gavesjekken som beviser at fjerdeklassingene fra skolen vant Batterijakten som en av to klasser.

Imponerte kjendiser

- Helt sinnssykt. Antall kilo innsamlet pr. elev er høyt, sier Dennis til Trønderbladet om at klassen på 26 elever har samlet inn 3,5 tonn batterier.

Totalt kom det inn 111 tonn batterier under årets Batterijakten. Premien til fjerdeklassingene på Flå skole var besøk av de to superkjendisene og 30.000 kroner. Dessuten kom ordfører Gunnar Krogstad til offentliggjøringa av hvem som ble årets vinner. Elevene var intetanende om at de hadde vunnet før YouTube-kjendisene dukket opp i klasseromsdøra.

- Helt eksepsjonelt. Det er så mye dugnadsånd blant fjerdeklassingene her. De er et godt eksempel som spesielt voksne burde følge, sier Prebz til Trønderbladet.

Elevene var jublende glade, og de flokket seg rundt de to kjendisene som begge fikk klemmer. Dennis ble spurt gjentatte ganger om å skrive autografer, og skrev på alt fra armer, klær, skolesekker til innesko.

14.500 fjerdeklassinger har deltatt i Batterijakten.

Premien er på 30.000 kroner, og kontaktlærer Vivian Losen sier at de ikke helt har bestemt seg for hva de skal bruke pengene til.

- Vi har snakket om å invitere en del av skolen til en busstur til fjæra for å rydde søppel fordi vi skal fortsette å være miljøagenter. Noe av pengene vil bli spart, og kanskje tar vi en kosetur, forteller Losen.

Elevene har på ingen måte tenkt å avslutte jobben med å passe på naturen. Før 17. mai skal de ut på Rusken-aksjon, og driftsleder Knut Bjørnar Granheim sier at han vil rette fokuset mot at det går med så mange plastsekker når elevene skal plukke blant annet plast. Dessuten er han opptatt av at bruken av batterier har økt som følge av innføringa av DAB fordi radioer som går på batterier, bruker fort opp en batteripakke på ei helg. Fjerdeklassingene overrakte for øvrig en batteripakke til driftslederen som takk for hjelpa underveis i Batterijakten.

Stor innsats

Før kjendisene kom inn i klasserommet, ankom ordfører Krogstad som ikke avslørte hemmeligheten. Krogstad spurte ungene om de hadde deltatt i Batterijakten, og ungene svarte villig vekk. De fortalte om alt arbeidet de hadde lagt ned for å samle inn batteriene, og at batteriene måtte buntes med teip før de ble levert inn til Envina og Clas Ohlson.

Miljøagentene som organiserte Batterijakten, for øvrig for sjette gang, har avtale med Batteriretur, forteller prosjektleder Rasmus Norsted.

- Batteriene kan leveres inn gratis, forteller Norsted.

Norsted opplyser at 4 av 5 batterier leveres inn,og at andelen har økt kraftig etter at Batterijakten startet.

- Elevene har vist en helt utrolig innsats, sier Norsted.