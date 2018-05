Vil bygge ny E6 fra Kvål til Melhus fra 2019

Nyheter

Klokka 18.00 kom meldingen fra Nye Veier. Sammen med E6-strekningen Moelv – Øyer, skal kilometrene fra Kvål til Melhus nå altså prioriteres høyt.

Høsten 2019

Det betyr at de tidligere signalene fra Nye Veier har stemt; de har tidligere sagt at nettopp denne sju kilometer lange strekningen bør bygges kjapt. Nå ligger det an til byggestart allerede høsten 2019, om alt går etter planen.

Nye Veier skriver i pressemeldingen at konkurransegrunnlaget etter planen blir utlyst til sommeren. Reguleringsarbeidet for strekningen pågår.

Penger spart gir mer bygging

- Dette er også en naturlig videreføring av pågående utbygging av ny vei sør for Trondheim i regi av Statens vegvesen. Dette blir første prosjekt under utbygging i Nye Veiers omfattende E6-portefølje sør for Trondheim, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Nye Veier skriver at de har rom for å forsere utbyggingen av flere strekninger, fordi de har klart å spare inn penger på prosjektene.