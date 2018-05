Veltet med motorsykkel på E6

Nyheter

En ungdom veltet fredag ettermiddag med motorsykkelen på E6 rett nord for Kvål sentrum. Til alt hell ble han bare lettere skadd.

Motorsyklisten forteller at han bremset fordi en bil skulle svinge over veien, og at bakhjulet kan ha låst seg under oppbremsinga. Deretter veltet sykkelen. Ifølge forbipasserende lå motorsyklisten på veien, men at han kom seg opp. Tre ungdommer kjørte sammen på hver sin motorsykkel, og var på vei til Trondheim.

En politipatrulje rykket ut til stedet etter å ha fått melding om hendelsen.