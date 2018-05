Siste innspurt for VM i Trondheim

Nyheter

Den siste Early Birds i Melhus gikk av stabelen fredag morgen. 37 startet på turen som gikk fra Melhus rådhus klokka 06.30.

Early Birds har vært arrangert første fredag i hver måned siden i fjor høst, og hensikten er å promotere Trondheims VM-søknad. Hvorvidt Trondheim blir VM-by i 2023, avgjøres på 17. mai. En av dem som skal hjelpe til med å skyve fram Trondheim blant søkerbyene, er Marit Bjørgen.

Bjørgen om veien videre – Jeg har fått vanvittig mange tilbud Selv om skikarrieren er over, kan det vente mange nye opplevelser for skidronningen.

Det var småkjølig fredag morgen med bare et par grader, og de som kjørte bil den morgenen, måtte skrape is av vindusrutene om bilen ikke sto i garasje. Konsepet med Early Birds er at en går eller løper i 15 minutter og så går tilbake til startstedet. I Melhus har deltakerne gått til Søberg før de vendte tilbake til rådhuset.

140 møtte opp på den første morgentrimmen Stemninga var oppglødd da den første Early Birds ble arrangert i Melhus sentrum.

- Det er opp til VM-komiteen om tilbudet om Early Birds skal fortsette. Vi kommer til å ta en runde internt i rådhuset om Melhus skal fortsette med gåturene. Mange har kommet med ønske om slike turer. Det kan være at vi tar turene på et annet tidspunkt, sa rådgiver Signy Ryther Overbye i Melhus rådhus etter at deltakerne var kommet tilbake fra turen.

Midtre Gauldal slo Melhus Suveren seier i mesterskapet om hvem som stilte flest til Early Birds.

I rådhuset var det kaffeservering, fruktutdeling og loddtrekking av fire premier.