Jørgen benytter den siste snøen til Hovin

Nyheter

24-åringen fra Hovin har nå brukt tre måneder på sin tur Norge på langs. To tredjedeler av turen er tilbakelagt, og skiene blir parkert heime på Hovin. Han gikk fra Meråker 1. mai, krysset Sylan, og fortsetter nå gjennom Selbu-fjella sør for Rensfjellet, over Samsjøen, Håen og Fossmarka. Pulken ble satt igjen i Meråker, og enda tidligere skiftet han til et lettere telt da faren for vinterstormer var over.

Jørgen startet turen fra Kinnarodden den 2. februar, med uvær og mørketid.

Den 3. april krysset han polarsirkelen på Saltfjellet, og da var en tredjedel av turen unnagjort.

Siden han gikk fra Skorovatn i Namdalen den 18. april har regn, sludd og overvatn vært den største utfordringa. Jørgen måtte trekke opp mot høgfjellet så godt han kunne, og han stod opp klokka tre om natta for å utnytte føret. Det har ikke vært minusgrader om natta siden Skorovatn, men snøen bar likevel bedre tidlig på dagen.

På Facebook-sida si har han flere bilder som viser oversvømte innsjøer, og én av kommentarene var «Skummelt - gå rundt!» Men Jørgen vasset gjennom, og skjemtet med at han kjørte vannski med pulk. Han skrev: «Itj nå gæle med isen, bærre litt fuktig oppå'n.» Det er ikke overdrivelser som preger det Jørgen skriver. Bare når han skuer høge fjelltopper ser han ikke sine begrensninger. Onsdag var han på Fongen, det høgste fjellet i Meråker kommune. Da hadde han følge av Helene Sekkesæter, som var elev på Øytun folkehøgskole i Alta for tre år siden sammen med Jørgen.

Nå er han spent på snøen og skiføret den siste del av turen. Men Jørgen skriver at han gleder seg over våren, sjøl om barflekkene blir større og større.