Får beholde passkiosken på Støren inntil videre

Nyheter

Passkunder fra blant annet Trondheim har dratt helt til Støren for å få tak i pass, og Midtre Gauldal lensmannskontor er blant stedene som står på lista for å få ny passkiosk.

Tre dager i uka

– Det skal fortsatt ekspederes pass på Støren. Passekspederinga er åpen tre dager i uka mellom klokka 09 og 14, og er åpen mandager, tirsdager og torsdager. Vi mener at med lenger åpningstid og bedre kapasitet på Heimdal politistasjon er det nok med tre åpningsdager, sier lensmann Monica Brækken.

Innføringa av tre dagers åpningstid for pass startet etter påske.

- Det kommer nye passkiosker fra i høst, og Midtre Gauldal er med i planen, sier Brækken.

Midtre Gauldal lensmannskontor skal består i framtida ifølge den nye politireformen.

Blir nedrent av passkunder Midtre Gauldal lensmannskontor har stor pågang fordi det ikke er mulig å få pass i Melhus og det er lange køer i Trondheim.

Kan bli stopp

Imidlertid er det ikke sikkert at Støren får beholde passkiosken likevel.

– Jeg tror ikke Stortinget har sagt siste ordet i denne saken, sier stasjonssjef Elisabeth Eriksen.

Stasjonssjefen opplyser at Støren vil få montert ny passkiosk, men at det kan bli på sikt slik at Støren ikke beholder den. I stedet mener stasjonssjefen at passkunder kan henvende seg til Heimdal politistasjon.

Reisetid

- Men blir det ikke langt å reise til Heimdal for folk som for eksempel bor i Singsås eller Budal?

- Det skal være seks passkiosker i politistasjon sør, og jeg tror når vi har det på plass, klarer vi å gi et veldig godt tilbud til dem som er nødt til å dra til Heimdal eller Orkdal. Hvis du bor i Budalen og det er tilbud på sodd på OBS, tror jeg publikum er mobil. Pass skal en ha hvert femte år, og da kan folk handle mens de er på tur til Heimdal for å ordne med passet, sier Eriksen.

Eriksen mener at det er mye verre å måtte reise langt for å få kreftbehandling enn å måtte ta en tur til den nye politistasjonen på Heimdal hvert femte år.

I stedet for å spre passekspedering utover, mener Eriksen det er bedre å samle tilbudet og heller bruke kapasiteten til å ha kort responstid når folk trenger hjelp.