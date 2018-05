Varsler om helgearbeid på E6

Nyheter

Inneklemte fridager i mai skal tas igjen i løpet av kommende helg når det gjelder arbeidere på E6-anlegget Melhus-Trondheim.

Det melder Statens vegvesen.

Fra fredag og ut søndag blir det altså anleggsarbeid,og arbeidstida vil være mellom 07-19.

- Vi vil ta hensyn til bebyggelse når det gjelder støyende aktiviteter tidlig om morgenen søndag, opplyser hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen på vegvesenets nettside.

For den som er bekymret for anleggsarbeid på nasjonaldagen, beroliger vegvesenet at det ikke blir anleggsarbeid den dagen.

