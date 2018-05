Utga seg for å være melhusbygg da han skulle låne en elsykkel

Nyheter

En 21-åring er dømt til 90 dagers fengsel etter at han blant annet utga seg for å være en navngitt melhusbygg da han skulle låne en elsykkel. Elsykkelen hadde han ikke planlagt å levere tilbake.

Saken var oppe i Sør-Trøndelag tingrett nylig. Mannen var tiltalt for ett tyveri, ett heleri, to bedragerier, et identitetstyveri, et bilbrukstyveri, tre brudd på veitrafikkloven, et mindre tyveri samt narkotikaovertredelser etter straffeloven og legemiddelloven. I retten tilsto mannen, og han fikk strafferabatt for at han kom med en tilståelse.

Ifølge tiltalen kom han 29. desember i fjor til en butikk for å låne en elsykkel til 27.939 kroner. I butikken legitimerte han seg med passet til en melhusbygg, og utga seg for å være denne melhusbyggen. Mannen som straks fyller 22 år, hadde ikke til hensikt å levere sykkelen tilbake ifølge tiltalen.

Retten mener det er særlig alvorlig at mannen har begått identitetstyveri i forbindelse med vinningskriminalitet, og uttaler i dommen at det gir grunnlag for ubetinget fengselsstraff. Dommen ble altså på 90 dagers fengsel, mens påtalemyndigheten ville ha fem måneder i fengsel. 22-åringen har sittet 72 dager i varetekt.

I tillegg til fengselsstraff fikk 22-åringen inndratt to kniver, og han må betale 322 kroner i erstatning til en mann som var fører i en bil 22-åringen kjørte på. Etter påkjørselen unnlot 22-åringen å stanse og oppgi navn og adresse.