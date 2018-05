Truet med å sprenge bombe

Nyheter

Melhusbyggen ringte politiets nødnummer og sa at han ville detonere en bombe i Trondheim dersom han ikke fikk vite hva som hadde skjedd med en venn. Trusselen kom etter at han var i ferd med å besøke vennen og oppdaget at det sto politi og ambulanse utenfor huset. Vennen døde samme måned som tiltalte ringte politiets nødnummer.

Under avhør erkjente tiltalte at han hadde ringt, og Sør-Trøndelag tingrett mener at 23-åringen var klar over at trusselen kunne framkalle alvorlig frykt.

23-åringen ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til samfunnsstraff. Han var også tiltalt for trusler og vold mot et nært familiemedlem, og han skal blant annet ha dratt familiemedlemmet etter håret og truet med kniv. Under rettssaken erkjente 23-åringen ikke straffskyld for familievold, men erkjente at han hadde kommet med bombetrusselen.

Dommen lød på 144 timers samfunnsstraff, og den skal gjennomføres i løpet av seks måneder. 23-åringen har sittet seks dager i varetekt.