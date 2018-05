Sjokkert over søppelmengden

Nyheter

– Jeg ble sjokkert over at det er så mye søppel. Dette kommer sikkert fra at folk kaster fra seg søppel når de har vært på fest, og det merkes at det er mye søppel rundt bussholdeplassen, sier Thomas Sundlisæter.

Nasjonal ryddedag

Tre klasser fra første klasse studiespesialisering og idrettsfag deltok i den nasjonale ryddedagen, og elevene ryddet i Melhus sentrum og i nærområdet til skolen.

Sekker ble raskt fylt med søppel. Ett av stedene elevene ryddet, var i skråninga mellom Hallsletta (Monstuflata) og fylkesveg 708. Like ved er altså bussholdeplassen som blant annet benyttes av elever ved skolen.

– Det kan være at det blir mye søppel rundt bussholdeplassen fordi søppelkassa blir overfylt. Det burde kanskje ha vært flere søppelkasser, sier Ingrid Pettersen.

En god sak

Ei anna gruppe var i sving ved Gimsvegen på østsida av Melhus sentrum, og de konstaterte også at det var mye søppel og deriblant mange plastposer.

– Vi synes det er bra at det er ryddeaksjon fordi det er mye søppel, rydding er bra for miljøet og vi har en annerledes skoledag. Etterpå fikk vi gratis lunsj, forteller Anton, Nazenin, Vivi, Kamel og Andrey.

Rundt om pågår det en stor ryddedugnad, og rydding av strender fortsetter. Dessuten er det fokus på konsekvensene av at folk hiver brus- og ølbokser på åker og eng. Boksene blir klemt flat av maskiner, og i neste omgang kan boksene bli spist av dyr.