Startet dagen med felles frokost

Tradisjonen tro var det 1.mai-frokost både i Melhus og i Midtre Gauldal.

Folkets Hus

Først ut var Folkets Hus på Kvål der folk samlet seg ved bordene til felles frokost. Amund Losen Moholdt, faglig ungdomssekretær i LO, holdt appell. Han er selv fra Kvål.

- Egentlig kjenner jeg alle her, og jeg har vært her på nesten alle 1.mai-ene. Det er veldig koselig med 1. mai-frokost, sier Losen Moholdt som etter talen på Kvål dro til Løkken Verk for å holde appell der.

I talen kom Losen Moholdt inn på den store streiken ved Piene Mølle i Buvika i 1913 der fagforeningssekretær Marius Folstad ble skutt av en streikebryter. Alf Egset ble erklært uskyldig fordi skuddet skal ha skjedd i selvforsvar, men fikk en gratisbillett til Amerika av eieren av mølla.

Fagbevegelsen søker makt, kom LOs faglige ungdomssekretær inn på i talen. Spørsmålet han reiste er hvem som skaper verdiene.

- Vi må spørre oss: er det egentlig hotellkongen Petter Stordalen eller eiendomsmagnet Karl-Ove Bjørnstad som skaper verdiene i dette landet. Eller er de som gidder å stå opp tidlig om morgenen hver eneste dag for å re opp senger på hotellene eller for å snekkere boliger. Uten å ha ei hytte på Hafjell til noen titalls millioner å vise til, sa Losen Moholdt.

Støren

På Støren var 1. mai-frokosten på Støren bageri vegkro. Folkets Hus er solgt, og Støren hotell benyttes heller ikke lenger som arena for 1. mai-frokosten. Buffeten på veikroa var rikholdig, og det var også godt oppmøte.

- Jeg er veldig fornøyd med å ha så godt oppmøte her i dag. 1. mai er en viktig dag for partiet og fagbevegelsen, og da er det godt å se at vi har så mange med oss, sier Lars Jonli, leder for Midtre Gauldal Arbeiderparti.

Dagens talere var Per Olav Skurdal Hopsø, Terje Pedersen og Lars Jonli. Jonli forteller at han i sin tale la vekt på betydninga av fellesskap, og at pensjon ikke er noe som kommer av seg selv.

- Vi må stå sammen og ha klare retningslinjer i arbeidslivet, sier Jonli.

Per Olav Skurdal Hopsø (32) fra Melhus er heltidspolitiker i Trøndelag fylkeskommune, og leder for transportutvalget.

- Egentlig er jeg laborant med fagbrev i laboratoriefaget, men jeg er usikker på hvor gode analyser jeg ville ha fått til nå etter så mange år utenfor faget, sa Skurdal Hopsø i talen.

Skurdal Hopsø er til daglig opptatt av samferdsel og da spesielt kollektivmidler. Turen til Støren ble imidlertid ikke tatt med tog eller buss, og Skurdal Hopsø sier at kollektivtilbudet ikke er så godt på 1. mai. 32-åringen er far til Sigmund (3) og Martin (1), og han kom inn på en annen Martin - nemlig Martin Tranmæl som ble født i Melhus 27. juni 1879. Martin Tranmæl er kjent for den store politiske rollen han kom til å spille og det engasjementet han viste både i fagbevegelsen og i pressen.

- Noe av det jeg husker best om Martin er følgende ord: "Vi skal stå med beina plantet i norsk jord, men med blikket vendt utover", sa Skurdal Hopsø.

Ett annet moment Skurdal Hopsø tok fram, er privatisering av offentlig sektor. Skurdal Hopsø er kritisk til det han mener regjeringa er i gang med - en storstilt privatisering av offentlig sektor.

I Midtre Gauldal er det ikke tradisjon med 1. mai-tog, men det var det derimot i Melhus sentrum senere på dagen. En av talerne i Melhus rådhus var Skurdal Hopsø. Han forteller til Trønderbladet at han også skulle ha holdt tale i Hemne, men at det ikke ble noe av det.