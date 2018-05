Nyheter

Etter utforkjøringa på E6 i Soknedal mandag ettermiddag, beslagla politiet førerkortet til sjåføren. Operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt sier at sjåføren er i 60-årene. Ulykka ble meldt i 17-tida.

Sjåføren skal ifølge politiet, ha kjørt inn i rekkverket og over i motgående kjørefelt. Politiet opplyser at de to personene i bilen ikke ble alvorlig skadd, og at de ble kjørt til legevakta for en sjekk.

- Det er ikke mistanke om promillekjøring, sier Oseid.