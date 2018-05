Nyheter

I 21.30-tida mandag kveld fikk politiet melding om at det gikk en mann på jernbanelinja i Melhus. Operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt forteller at meldinga gikk ut på at mannen var sett da han fikk forbi jernbanestasjonen i Melhus og i retning Trondheim.

- Vi informerte togleder i NSB,og toglederen stanset et tog. Politiet kikket etter mannen, men fikk aldri tak i ham, sier Oseid.