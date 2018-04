Robuste boliger i Melhus

Nyheter

Melhus kommune har flere såkalte robuste boliger – noe som er kommunale utleieboliger med et mer robust byggemateriale enn tradisjonelle boliger. I et saksframlegg til komité for helse og omsorg opplyser rådmannen at flere av dem står ledig. Tor Ingar Verstad, leder for kommunal bolig i Melhus, opplyser til Trønderbladet at han vil orientere komiteen om situasjonen for de robuste boligene og hvorfor to av dem står tomme.

Boligene er myntet på personer med spesielle utfordringer på boligmarkedet, og er ifølge rådmannen utviklet av kommunen i samarbeid med Sintef Byggforsk, NAV, politiet og Husbanken. Disse skulle erstatte utleieboligene kommunen hadde på Søberg. Småbruket der utleieleilighetene var, er blitt revet, og rådmannen mener at botilbudet var alt annet enn godt. En leilighet var vannskadd, tre var totalt nedslitt og ingen var godkjent av branntilsynet.

Ifølge rådmannen er erfaringa med de robuste boligene (også kalt hardhus) gode, og at det ikke er meldt inn skader. Leietakere har gitt gode tilbakemeldinger, og NAV melder at utgiftene til midlertidig bolig for NAVs del er blitt redusert.