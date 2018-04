Dømt for ruskjøring

Nyheter

En kjøretur i Midtre Gauldal endte for en mann i 30-årene med fengselsstraff, bot og tap av førerrett.

Natt til søndag 2. juli i fjor var han på kjøretur i Hauka i Midtre Gauldal. Da han ble stanset, ble han tatt inn til rusprøve. Undersøkelse viste at han var ruset på både alkohol og narkotika. Politiet mener at mannen inntok hasj og reseptpliktige tabletter før kjøreturen. Sør-Trøndelag tingrett la til grunn at mannen hadde en promille på 1,2 under kjøreturen.

Da saken var oppe i tingretten, tilsto mannen og han vedtok dommen. Dommen lød på 31 dagers fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerrett i to år. Før han kan kjøre bil igjen, må han avlegge ny førerprøve.