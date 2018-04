Nyheter

Politiet melder at det er kommet melding om at en bil med to personer i, har kjørt av E6 i Soknedal. Ulykka skjedde mandag ettermiddag. Klokka 17.41 melder politiet at de er ferdige på stedet. To personer i bilen ble kjørt til legevakta for videre sjekk.