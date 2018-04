24 millioner i overskudd og noe går til bredbånd

Nyheter

Ordfører Gunnar Krogstad forteller at Melhus kommune fikk et overskudd i fjor på 24 millioner kroner. Summen får ordføreren ikke til å lette, men derimot til å se etter muligheter for å grave ned noe av pengene.

- Vi setter av to millioner kroner til bredbånd i Gåsbakken sentrum og ved Svorksjøen, sier Krogstad.

Spleiselag

To millioner kroner er ikke nok til å finansiere bredbåndsutbygging på Hølonda. Trønderbladet har tidligere skrevet om bonden ved Svorksjøen som ikke har tilgang til internett og såvidt kan bruke mobiltelefonen inne i deler av huset.

- Telenor har funnet ut at de ikke klarer å finansiere ei mast. Kostnadsoverslaget er 9,7 millioner kroner. I stedet har vi inngått et spleiselag der Telenor betaler 5,5 millioner kroner og fylkeskommunen og kommunen betaler to millioner kroner hver. Pengene fra kommunen tas fra overskuddet fra i fjor, sier Krogstad.

I tillegg ønsker ordføreren at det settes av en million kroner til å få lagt trekkrør i relevante grøfter som skal graves, og det gjelder både kommunale og private grøfter. Dermed skal det bli lettere å få lagt fiberkabel til de områdene som mangler det.

Ordføreren og flertallsgruppa har flere ønsker på lista.

- Noe av overskuddet må gå til ulike fond, og det skal også settes av kompetansemidler. Men vi setter også av penger til gang- og sykkelvei på Hermanstad på Kvål for å få løsnet boligfeltet på Kvål. Rådmannen foreslår å bruke sju millioner kroner til dette. Fylkeskommunen og staten er også inne når det gjelder medfinansiering, opplyser Krogstad.

8. mai skal regnskapet for fjorårets kommunedrift ifølge ordføreren, opp i formannskapet. Resultatet for 2016-regnskapet viste et overskudd på 21 millioner kroner.