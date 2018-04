Dykkere søkte etter mulig person i Gaula

Nyheter

Søket etter mannspersonen som skal ha blitt sett i Gaula på Støren avsluttes, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller ved Trønderlag politidistrikt til Trønderbladet lørdag rundt klokken 14.20.

- Vi har søkt i det nærliggende områdene uten nye observasjoner. Det er gjort gode og grundige søk, derfor har vi ikke mer å gå etter og velger å avslutte søket, sier Tiller, som presiserer at de ville fortsatt søket hvis de fikk inn melding om en savnet person.

Vitne meldte om person i elva

Det var lørdag formiddag rundt klokken 13.00 at politiet meldte på Twitter at de hadde fått inn melding om at en person var sett i elva Gaula på Støren. Observasjonen ble gjort fra fylkesvei 30 i nærheten av Byggmaker.

- En bilist kom kjørende langs Gaula da han plutselig observerte en mannsperson ute i elva. Han syntes dette var merkelig, så han snudde og kjørte tilbake. Men da han så ned på elva igjen var personen forsvunnet, opplyser operasjonslderen.

Dykkere, strandsøk og helikopter

Dykkere fra brannvesenet i Trondheim foretok søk i elva. Det ble også gjennomført søk fra båt og strandsøk nedover langs elva. I tillegg fløy luftambulansen over området. Politihunder var også på stedet.

- Blir man først tatt av elva blir man fort dratt av gårde. Ifølge lokalt brannvesen er det noen kulper i området hvor det har blitt gjort funn tidligere. Det kan bli aktuelt å søke der også, sier Tiller.

Det ble på et tidspunkt vurdert å sette inn Røde Kors og andre frivillige.

Dukker det opp nye opplysninger ønsker politiet fortsatt tips fra publikum. Ta kontakt på telefonnummer 02800.