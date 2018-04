Ny rute for bilister og syklende på Jaktøyen

Nyheter

E6-prosjektet mellom Melhus og Trondheim skrider framover, og i neste uke blir det nytt kjøremønster igjen. Da skal ei veistrekning ved Jaktøyen i Melhus legges om for å frigjøre plass til å bygge ferdig de to nordgående feltene på Jaktøysletta.

Dette er ikke den strekninga som skulle ha vært lagt om i forrige uke, opplyser kommunikasjonsmedarbeider Lars Erik Sira i Statens vegvesen. Sira forteller at det ikke er avklart når strekninga Ekra-Bjørgum kan tas i bruk. Tidligere har vegvesenet meldt at trøbbel med et midtrekkverk har stanset planen om å ta i bruk den nye E6-strekninga.

Natt til torsdag 3. mai blir det omlegging av E6-trafikken ved Jaktøya. Trafikken flyttes vestover til det som skal bli sørgående felt når ny E6 er ferdig, opplyser vegvesenet.

Gang- og sykkelveien skal flyttes tilbake til sin opprinnelige trase, og omlegginga skjer på dagtid onsdag 2. mai.