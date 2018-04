Barnehagen på Ler er i rute

Nyheter

Melhus kommune skal bygge to barnehager hvorav den ene på Ler og den andre på Korsvegen. Når det gjelder den nye barnehagen på Ler, spurte Sigmund Gråbak (Melhuslista) i Melhus formannskap om bygginga er i rute.

Tidligere har Melhus kommune hatt prisforhandlinger med en grunneier om areal til barnehagetomt på Ler. I første omgang ble det ikke oppnådd enighet fordi grunneieren ikke var fornøyd med den tilbudte prisen, og rådmannen mente at kommunen burde ekspropriere 15 dekar fra grunneieren eller utsette barnehagebygginga.

Politikerne anbefalte at kommunen skulle gå en ny runde med grunneieren. Ifølge det rådmannen opplyste om til kommunestyret, er det oppnådd enighet om tomtepris. Sigmund Gråbak (Melhuslista) er fornøyd med at kommunen unngikk tvangskjøp, og han sier at det lønte seg å gjøre et nytt forsøk. Under formannskapsmøtet sist tirsdag spurte Gråbak om hvordan det ligger an med framdrifta for bygging av ny banehage på Ler.

– Jeg fikk til svar hos fungerende rådmann Morten Bostad at bygginga er i rute, sier Gråbak.

Virksomhetsleder Morten Børseth i Melhus kommune har tidligere opplyst til Trønderbladet at hver av de to nye barnehagene vil koste 40 millioner kroner. Målsettinga har vært å ha barnehagene ferdigstilt i juni neste år.