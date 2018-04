Stenger E6 på natta, omkjøring via Orkanger

Nyheter

Dette vil skje i neste uke, følgende netter:

Onsdag 2. mai

Torsdag 3. mai

Veien vil bli stengt fra klokka 22.45 til 05.30 disse nettene.

Det blir flere netter med stengt vei framover, men disse datoene er ennå ikke klare, forteller Idar Lillebo som er assisterende prosjektleder i Statens vegvesen for E6 Soknedal.

Vokste seg store på boligsuksess i Soknedal De startet i det små i 2013, men Idehus Refseth Bygg fikk tak i et par boligtomter. Det var starten på en stor suksess.

E6 stenger flere dager

Det blir i alle fall tre til fire netter med stengt E6 gjennom Soknedal. Det vil si at omkjøring må skje via Orkanger, forteller Lillebo. Dette er under planlegging, og det kommer nærmere informasjon om kort tid.

Grunnen til at de må stenge veien, er at de sprenger vekk fjell i bunnen av Vindalsliene, rett før veien går over i tre kjørefelt.

Venter fortsatt på den viktige E6-planen Det drøyer til midten av mai før planforslaget for E6 mellom Prestteigen på Støren og Gyllan på Hovin kommer kommunene i hende.

Må sprenge større salver

- Fjellet er så oppsprukket og dårlig. Vi er bekymret for rystelser, og at grunnen blir ustabil, forteller Lillebo.

Per nå har de sprengt mindre salver, og holdt stengt en halvtime. Dette fordi det kommer rystelser i grunnen etter en salve. Men de trenger nå å gå over til større salver, på grunn av den dårlige kvaliteten i fjellet. Dermed må de stenge veien.

Grunnen til at de må sprenge fjellet her, er at Vindalslibrua skal bygges her. Ny E6 går over den og over i en ny trasé, på vestsiden av dagens E6.