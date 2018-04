Fortsatt traktorforbud i Kregnesbakkan

Nyheter

Heller ikke under årets våronn får bønder på Kvål kjøre med traktor i Kregnesbakkan fordi det fortsatt er vektbegrensning på den kommunale delen av fylkesveien. Det kom fram under møtet i komite for teknikk og miljø på torsdag.

Trønderbladet har tidligere skrevet om at beboere ved Kregnesbakkan er oppgitt over at årene går uten at veien blir reparert. Heller ikke under komitemøtet kom det fram når veien står øverst på prioriteringslista. Veien i bakken er kommunal, mens resten av veistrekninga er fylkeskommunal.

Komitéleder Mikal Kvaal (H) forteller at 5–6 bønder har bedt om en redegjørelse fra Melhus kommune om hva som skjer med Kregnesbakkan der det etter et kraftig regnskyll, ble satt ei totalvekt på 3,5 tonn. Dette har ifølge Leidulf Gravråk ført til at bønder må kjøre om Melhus sentrum for å komme til jorder overfor Kregnesbakkan. Omveien er på fire mil, og skaper stor frustrasjon hos bønder. I tillegg har oppsittere fått beskjed om å kjøre fram søppeldunkene fordi heller ikke renovasjonsbilen kan kjøre i bakken.

Under komitémøtet var fagleder Knut Forsmark bedt om å redegjøre.

– Vi kan sette opp til 7,5 tonn totalvekt, men det kan ifølge Statens vegvesen ikke skje før 1. oktober fordi justeringer skjer to ganger i året og dette skal kunngjøres i Lovdata. Det er mulig å søke om dispensasjon om en har delbar last. Men traktor med landbruksredskap er ikke definert som å ha delbar last. Det blir kostbart for kommunen om veien forsvinner fordi noen har fått lov til å kjøre der likevel, sa Forsmark.

En av de berørte bøndene var tilhører under møtet, og han var skuffet over at han også i år må kjøre om Melhus sentrum for å komme til jordene. Han mener at kommunen kunne ha ordnet opp i dette tidligere.