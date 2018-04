Stort frafall i Melhus formannskap

Nyheter

Tirsdagens formannskapsmøte bar preg av frafall både hos politikere og i administrative ledelsen. Rådmann Katrine Lereggen var ikke til stede, og i stedet møtte assisterende rådmann Morten Bostad.

Blant politikerne hadde 4 av 11 meldt forfall. Disse var Stine Estenstad (H), Bente Estenstad (Ap), Jens Otto Havdal (Ap) og Jan Frode Hatlen. Guro Angell Gimse (H) sitter også i formannskapet, men har fått permisjon mens hun sitter på Stortinget.

Det store fraværet førte til at komiteleder Mikal Kvaal (H) igjen kom inn i formannskapet, og nå som vara for Jens Otto Havdal (Ap). Berit Wold Fjelle (Ap) har permisjon fra komiteledervervet sitt mens hun sitter i formannskapet. Merethe Moum (Melhuslista) kom inn på Jan Frode Hatlens (V) plass, mens Svein Evjen (H) trådte til som vara for Bente Estenstad (Ap). Anne Grethe Tevik (Ap) møtte i varaordfører Stine Estenstads (H) fravær. Varaordføreren var i Oslo for å ta opp byvekstforhandlingene med politikere i Stortingets transportkomite.

Ordfører Gunnar Krogstad (Ap) spøkte i starten av møtet at media denne gangen ikke var opptatt av klesstilen til formannskapsmedlemmer. Ved en tidligere anledning sa politikerne i flertallsgruppa at det ikke var avtalt på forhånd at alle skulle stille mørkkledde.