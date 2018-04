Forventer asfalt på Bennavegen

Nyheter

I ei pressemelding uttaler Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre at hele Bennavegen må asfalteres framfor at penger blir stående på fond. Når fylkesrådmannen viser til at fylkeskommunen har frigjorte midler, mener de tre partiene at fylkesveier burde tilgodesees. Ett av forslagene er å bruke penger på Bennavegen i Melhus.

Asfalteringa på Bennavegen ble ikke fullført fordi flertallsgruppa på fylkestinget for daværende Sør-Trøndelag mente det var mer behov for trafikksikkerhetstiltak et annet sted i fylket. Da det viste seg at daværende Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde penger til overs, mente Høyre og Fremskrittspartiet at det burde være mulig å bruke penger på ferdigasfaltering slik det har kommet innstendig ønske om fra blant annet Ap-ordfører Gunnar Krogstad. Heller ikke da ble det satt av penger, men nå øyner Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre en mulighet.

- Bennavegen er én av veistrekningene som samarbeidspartiene på ikke-sosialistisk side bruker som eksempel i forslaget om å bruke mer penger på fylkesveier. Dette er penger vi ønsker å disponere fra et mindreforbruk innen en rekke tjenesteområder for 2017. Vi mener det er viktigere å prioritere trafikksikkerheten på fylkesveiene, fremfor å sette av alt i fond., Samtidig understreker vi at med partienes forslag, settes det allikevel av betydelig midler til disposisjonsfondet, sier Pål Sæther Eiden som er gruppeleder på for Høyre på fylkestinget.

Se opp for store hopp på veien Når våren faktisk nærmer seg, begynner veiene å få kraftig telehiv og store sprekker.

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre vil bruke mer penger på fylkesveier i Trøndelag.

- Det er et sterkt behov for oppgradering av Bennavegen og en rekke andre fylkesveier i Trøndelag, sier fylkestingspolitikerne Anita Gilde (FrP) og Henrik Kierulf (H).

De tre partiene foreslår også økt satsing på Nerskogvegen, gang- og sykkelvei ved Nærøysund bru og dekke på fylkesveg 17, økt satsing på fylkesveg 710 i Orkdal, fast dekke på fylkesveg 11 i Roan, utbedring av fylkesveier på Hitra og Frøya med mye næringstrafikk og styrking av satsing på gang- og sykkelveier.