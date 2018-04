Skal Marit Bjørgen hedre med veinavn eller statue?

Nyheter

Melhus har hedret skikongen Oddvar Brå med en statue på Korsvegen, og hedrer også skihelten ved å kalle opp en vei etter ham. Skihopperen Toralf Engan skal også få en vei oppkalt etter seg. Andre steder er det også statuer av idrettshelter, og vi nevner skøyteløperen Hjallis og skiskytteren Ole Einar Bjørndalen. I Oslo finner en for eksempel Sonja Henies plass. Så hva med Marit Bjørgen og en synlig markering i hjemkommunen hennes?

Hjemkommunen

Midtre Gauldal kommune er åpen for å kalle opp en vei etter Marit Bjørgen nå som kommunen er midt inne i en veinavneprosess.

– Det vil bli en hedring i en eller annen form, og vi må snakke med Marit Bjørgen om hvordan det kan gjøres. Det er ikke unaturlig at Marit får en vei oppkalt etter seg. Når det gjelder en statue, er ikke det noe som kan tas på sparket, sier ordfører Sivert Moen.

Ola Løkken som har vært rennleder for Marit Bjørgen-rennet inntil han søndag 15. april overrakte rennledertrøya til Marit Bjørgen, mener at Midtre Gauldal burde ha en Marit Bjørgen-statue.

– Alle store personligheter har fått det i bygda si, og jeg ser det som ganske naturlig, sier Løkken.

Marit Bjørgen-rennet skal for øvrig fortsette etter å ha vært arrangert sju ganger. Rennet består både av skirenn med og uten tidtaking og barneskirenn. I år var rennet i midten av april, og takket være en snørik vinter var det nok snø til løypelegging. Tidligere rennleder Løkken antyder at turrennet kan bli lagt til tidligere på vinteren.

Stadion?

En annen som støtter tanken om en statue, er Martin Ree som er hjelpetrener for rekruttlandslaget og speaker under Marit Bjørgen-rennet. Ree sier at han vil følge opp ideen om en statue. Når det gjelder oppkalling av stadion etter skidronninga, synes Ree det er mer naturlig at Marit Bjørgens navn brukes om stadion på Rognes framfor at Frøsetmarka skianlegg døpes om.

Roper ikke høyest

Hovedpersonen selv sier dette om å skulle kalle veien som starter ved Rognes bru og opp til hennes hjemplass for Marit Bjørgens vei.

– Jeg synes absolutt det er hyggelig at de vurderer det, men jeg er nok ikke den som roper høyest om det. Jeg har så vidt snakket med en av personene som har med det å gjøre, men det var bare i starten av prosessen, sier Bjørgen.

– Hva synes du om navnekomiteen i Midtre Gauldal sitt forslag på valg av vei da?

– Jeg synes det er et bra forslag, svarer hun kort og smiler lurt.