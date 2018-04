Intervjuet det kommende barneombudet t

Nyheter

- De svarte godt, og de svarte langt, sier Amund Bråten Granøien om hvordan kandidatene greide seg gjennom intervjurundene.

Forrige helg reiste han ned til Oslo sammen med fem andre ungdommer i alderen 14 til 18 år fra hele landet til å sitte i et barnepanel, som har blitt foreslått og plukket ut til å være med og intervjue kandidatene til stillingen som barneombud. Granøien ble foreslått av Mental Helse Ungdom i Midtre Gauldal, og ble plukket ut til det ærefulle oppdraget.

Opplæring og kursing

Det var fullt ut et seriøst opplegg, og ungdommene fikk opplæring og veiledning av et bemanningsbyrå. Både på hva jobben til et barneombud består av, og hvordan en ansettelsesprosess og intervjuer foregår.

Det er Barne- og likestillingsdepartementet som ansetter ombudet, og som tok initiativ til ordningen med et barnepanel.

Amund forteller at sammen med byrået, jobbet ungdommene frem en liste over viktige tema som de brukte i intervjuet. Noen av temaene var helse, fritid, lederegenskaper, mobbing og sosiale medier.

- Intervjuene gikk ganske bra. Vi ordnet spørsmål før vi gikk inn, så vi stilte noen spørsmål hver fordelt på de ulike temaene, forteller Amund.

Han sier de samarbeidet også underveis, for å best mulige svar på det de spurte kandidatene om.

- Lærte mye

- Jeg lærte veldig mye på dette. Det er mye som skjer når man skal ansette noen, de blir evaluert og testet flere ganger, forteller ham.

Amund selv går i niende klasse på Støren ungdomsskole, og har ennå et år igjen før han skal ta valget om retning på videregående skole.

- Men nå tror jeg det blir TIP (Teknikk og industriell produksjon). Det er det så mange muligheter å gå videre fra, sier han.