Ny omlegging av E6

Nyheter

Statens vegvesen varsler at det blir omlegging på E6 ved Klett fra onsdag. Omlegginga skjer natt til onsdag, og vegvesenet melder at folk må regne med trafikkdirigering.

Denne gangen legges E6 i en ny trase over ei bru, og dette skjer for å få gjort ferdig kvikkleirestabiliseringa på Klett. Store områder er stabilisert, og nå er det dagens E6 som skal få kvikkleiretiltak. Trønderbladet har tidligere skrevet om at det er behov for å gjøre tiltak der trafikken går nå.

Den nye brua skal fungere som påkjøringsrampe fra E39 og inn på E6 nordgående retning når E6 mellom Melhus og Trondheim er ferdig. Denne strekninga skal være ferdig i 2019.

Venter på mildvær for å kunne legge om trafikken Gammeldags vintervær skaper utfordringer for Statens vegvesen som står klar til å åpne biter av nye E6.

E6 mellom Bjørgum og Klett skulle ha vært omlagt, men dette er utsatt som følge av trøbbel med midtrekkverk.