Nyheter

Vegtrafikksentralen melder i dag mandag at en lastebil har stoppet på E6 i Storlersbakkan. Lastebilen står i nordgående retning, og forårsaker kø. Dette førte til at E6 ble stengt ved Klett retning Trondheim, og det ble anbefalt omkjøring via fylkesveg 6682 Heimdalsvegen.

Ifølge Vegtrafikksentralen var det allerede kø ved rundkjøringa på Klett som følge av dirigeringa som skjer i forbindelse med veiarbeid.