Godtar ikke lang jakttid på elg

Nyheter

Melhus kommune har søkt Trøndelag fylkeskommune om å få gå tilbake til den gamle jakttida på elg. Fylkeskommunen avslo kommunens søknad for jakttid for elg og hjort for 2017 og tvang igjennom jakttid til jul. Ett av argumentene var skrantesyken.

Imidlertid mener Melhus kommune at skrantesyken ikke er noe argument, og skriver i et brev til fylkeskommunen at Selbuvarianten er lite smittsom og oppstår spontant på eldre dyr. Dessuten har få jegere felt storvilt etter 1. november, heter det i brevet.

Lengre jakt ga ikke flere skutte elger Under jakta som ble avsluttet til jul, ble det skutt færre elger enn året før.

Utvidet elgjakttid skulle få jegere til å felle flere elger, men det ble motsatt i Melhus. I fjor ble det felt 252 elger i Melhus og det var 9 færre enn i 2016. Antall jegerdager økte ikke vesentlig ifølge landbrukssjef Kristin Riaunet . Etter 10. november ble det felt bare 16 dyr av disse var 4 på et vald der jakta ikke startet før 11. november.

En annen årsak til at kommunen søker om å få tilbake den gamle jakttida, er at vedtaket fra fylkeskommunen bare gjaldt for 2017 mens Melhus Storviltforvaltning som organiserer alle grunneierlag og jaktvald, har en bestandsplan som gjelder for periioden 2016-2018. I denne perioden kan det ifølge kommunen, felles 915 elg.