Bønder i Soknedal får høyeste utmerkelse i Tine

Nyheter

Mandag 23. april skjer utdelinga av hedersbevisninger til mjølkebønder før årsmøtet i Tine på Lillestrøm. Trønderbladet har tidligere skrevet om innsatsen til ekteparet i Soknedal, og hvordan de legger opp gårdsdrifta: Har skapt et godt fjøsliv for to personer.

Mjølkespennet i sølv er en ny hedersbevisning til bønder i Tine-systemet, og gis til dem som har levert elitemjølk i minst 30 år.

Tidligere var høyeste utmerkelse sølvtina, for produksjon av elitemjølk i minst 15 år. Flere fra vårt distrikt tildeles sølvtina under samme arrangement. Det er Ole Lysevoll i Singsås, Sissel Enodd og Martin Solberg i Budalen, og Bredlie gård på Lundamo ved Kristian Solberg.