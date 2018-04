Vi forsikrer hunder og katter som aldri før

Nyheter

Snart er 200.000 kjæledyr i Norge forsikret, og nordmenn betalte over én halv milliard kroner i fjor for å sikre seg en dyreforsikring, viser ferske tall fra Finans Norge.

– Antallet forsikrede kjæledyr har steget med 70 prosent på fem år, og har nå passert 190.000 her i landet. Det er formidable tall, og et uttrykk for at eierne ønsker økonomisk trygghet og rask behandling i tilfelle sykdom eller ulykke for deres firbeinte venner, sier Espen Opedal, leder i Tryg Forsikring.

Dekker operasjon

En av de som har fått bruk for sin dyreforsikring er Ann Kristin Gundersen Berg i Fredrikstad. Hennes hund Linus (4) skled på isen i vinter og skadet kneet sitt. Hun fikk raskt time på et dyrehospital hvor hunden ble operert, og han kom hjem dagen etter.

– Linus var forsikret og da jeg meldte skaden inn hos Tryg Forsikring ble jeg positivt overrasket. Jeg fikk kjapt svar og dagen etter var pengene fra skadeoppgjøret på konto, sier Ann Kristin.

Skader på hund kan bli dyrt

Hvert eneste år opplever Tryg en rekke henvendelser som gjelder skader på kjæledyr.

– Tilfellet Linus er dessverre ikke unikt. Skader på hunder kan fort bli dyrt, vi ser at vi får meldinger om kostnader helt opp mot 50 000 kroner, sier Karina Matre, hundeekspert i Tryg Forsikring.

Hun oppfordrer alle hundeeiere til å sjekke om kjæledyret er riktig forsikret.

Dyreforsikring gjelder vanligvis for hund, katt og hest. Den dekker veterinær- og behandlingsutgifter hvis dyret blir skadet eller syk, samt erstatning hvis dyret blir borte eller dør.

Det finnes anslagsvis 560.000 hunder, 750.000 katter og 125.000 hester i Norge.

Kilde: Tryg Forsikring