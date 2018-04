Astrid får ny kollega i Forollhogna

Nyheter

Det er ledig stilling som nasjonalparkforvalter i Forollhogna. Dette er én er to forvalterstillinger for nasjonalparken, og begge har kontorsted på Røros, samlokalisert med forvalter for Femundsmarka og Gutulia. Den andre forvalterstillinga innehas av Astrid Alice Haug, som ble ansatt i januar 2012. Stilling nummer to ble etablert i mai 2016.

Nasjonalparkforvalteren er administrativt tilknyttet Fylkesmannen i Trøndelag, klima- og miljøavdelingen, men utfører oppdrag på vegne av Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Søknadsfrist er 3. mai 2018.

Stort område

Nasjonalparkstyret for Forollhogna har ansvar for forvaltning av Forollhogna nasjonalpark med åtte landskapsvernområder og Grøntjønnan naturreservat i Trøndelag og Hedmark fylker. Nasjonalparkforvalteren er underlagt styret i forvaltningen av verneområdene og vil samarbeide tett med dagens forvalter. De to stillingene utgjør til sammen sekretariatet for styret, heter det i en pressemelding fra Astrid Alice Haug.

Oppgavene vil bl.a. omfatte informasjon og veiledning, saksforberedelse for styret, oppfølging og revidering av forvaltningsplaner, planlegging av nødvendig skjøtsel og tilrettelegging, formidling av kunnskap om verneverdiene, oppfølging av verneformål og verneforskrifter.

Samarbeid med andre

Arbeidet innebærer utstrakt samarbeid med lokale aktører (grunneiere, rettighetshavere, næringsaktører, organisasjoner) og offentlige myndigheter både lokalt og regionalt. Forvalteren inngår i et faglig nettverk med andre verneforvaltere og har ellers samarbeid med Statens naturoppsyn, Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Hedmark og Miljødirektoratet.

Elin M. Blixhavn fikk bare kort tid i stillinga. Hun ble ansatt i januar 2017, og gikk ut i fødselspermisjon fire måneder etterpå. Hun sa seinere opp stillinga etter at hun flyttet til Hallingdal, der familien kjøpte et småbruk.

Stillinga ble utlyst fredag 20. april. Astrid Alice Haug opplyser at rundt 4.000 personer har vært inne på Facebook for å finne opplysninger om stillinga, allerede dagen etter.

Da Elin M. Blixhavn ble ansatt var det nesten 50 personer som søkte på stillinga.