Seks skoler kjempet i sjakk

Skolemesterskapet i sjakk har i flere år vært et mesterskap mellom Hovin, Flå, Lundamo og Rosmælen, men i høst ble både Gimse og Brekkåsen med.

Sjakk på skolen Hovin forsvarte tittelen i uhøytidelig skolemesterskap.

Imponert

Geir Nesheim som er generalsekretær i Norges sjakkforbund kom fra Oslo for å ta bilder, hjelpe til, intervjue og fortelle om «Sjakkfemmer'n» som starter i Trøndelag på nyåret. I tillegg var Torbjørn Dahl fra Hell sjakklubb med og hjalp til.

De fortalte at de ikke hadde opplevd at seks barneskoler møtes i et skolemesterskap og oppmuntret til å fortsette med det. Det var en av grunnene til at de kom på besøk på Lundamo fredag, og de ble imponert over sjakkferdighetene til flere av elevene.

15 partier

Det ble spilt 15 partier slik at elevene fikk møte hverandre og Lundamo hadde ordnet med god servering underveis og til lunsj.

De tre beste lagene fikk en medalje hver, mens vinnerskolen fikk med pokal til skolen.

Vinner ble ikke avgjort før i de siste partiene, og Hovin skole tok med seg vinnerpokalen til Hovin.

Beste elev ble Alexander Øye Strømberg fra Gimse skole som vant alle sine 15 partier og fikk æresmedaljen.

Nasjonal satsing

Sjakk5ern introduseres nå i Trøndelag som et pilotprosjekt i regi av SkoleSjakken. Sjakk5ern er inspirert av den svenske turneringen Schack4an som ble startet i 1979, og som sakte men sikkert har vokst til å involvere mer enn 20.000 barn årlig. Noen skoler i Melhus har allerede meldt seg på.

Resultatlista:

1. Hovin 121p

2. Flå 112p

3. Gimse 105p

4. Rosmælen 79p

5. Brekkåsen 75p

6. Lundamo 51p

Tekst og foto: Rune Krogstad