Fortalte elevene hva mobbinga har gjort med ham

Nyheter

Komiker og foredragsholder Tore Petterson – kjent fra TV-program som «Sofa», «Farmen Kjendis» og «Skal vi danse» - reiser for tiden rundt i Norge og snakker om mobbing og det å være annerledes. Tirsdag 17. april besøkte han Melhus videregående skole sammen med fagforeningen Delta.

Lydhøre

For et fullsatt auditorium med svært lydhøre elever og lærere snakket Petterson direkte, personlig, selvironisk, utfordrende og med en stor porsjon alvor om hvor viktig det er å bry seg om andre og se egenverdien i menneskene rundt seg. Han snakket levende og engasjert om mobbing, rikt illustrert med historier fra eget og venners liv, oppvekst og skolegang; alt fortalt med mye humor og selvironi, forteller lektor Solveig Brandal ved Melhus videregående skole i en rapport fra besøket.

Det viktigste

Petterson fortalte åpent om hvordan han selv var blitt utsatt for psykisk og fysisk mobbing i oppveksten og hva det hadde gjort med ham. Grunnen til at han nå reiste rundt på skolene og snakket om dette, var at det viktigste av alt var å ha det bra på skolen. Noe av det han trakk fram som verst med mobbingen han selv ble utsatt for, var at «alle visste om det, men ingen gjorde noe».

Om følelser

Foredragsholderen trakk fram hvor viktig det var å kunne snakke om følelser og kunne bli akseptert for det – også for gutter, og hvor viktig det er å ha en «heiagjeng» rundt seg som viser at de er glad i en. Han snakket også veldig direkte til ungdommene om hvor viktig det var å ikke være en «sau», men at man måtte våge å være seg selv og ta egne valg, og ikke la seg kue av andre.

- Det var en svært tankevekkende seanse om et alvorlig tema pakket inn i mye humor og varme om det å bry seg positivt om hverandre, sier lektor Solveig Brandal.