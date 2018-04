Nav flytter til Energiparken

Nyheter

- Nav skal inn på litt under halvparten av næringsarealet, forteller utbyggingssjef Christoffer Søbstad i Rett Hjem AS.

Nettopp skrevet kontrakt

Bare 1 av 114 leilighet i Energiparken i Melhus sentrum står usolgt, mens næringsdelen har stått tom. Næringsdelen er på litt i underkant av 2000 kvadratmeter, og nå har Rett Hjem nettopp skrevet kontrakt med Melhus kommune om leie av drøyt 800 kvadratmeter. Melhus kommune står altså som leietaker, mens det er Nav som skal benytte lokalene.

- Innflyttinga skjer i løpet av høsten, og vi starter nå med tilpassing av lokalene i henhold til leietakerens spesifikasjoner. Lokalene kommer til å bli veldig fine. Parkeringa for dem som skal til Nav, blir i parkeringsarealet i første etasje, og med innkjøring fra Løvsetvegen. Arealet som Melhus kommune skal leie, vender mot Jan Kåres Bil og Melhustorget, forklarer Søbstad.

Fornøyd med aktøren

Nav holder til i Melhus rådhus, og flytter altså derfra. Trønderbladet omtalte i forrige uke at en offentlig aktør med kontoraktivitet skal inn i næringsdelen, og siden kontrakten ikke var underskrevet da, ønsket Rett Hjem at Trønderbladet ikke skulle omtale hvem leietakeren er.

Storsalg av leiligheter i Energiparken Over 100 leiligheter i Energiparken er solgt, og nå er det også klart at halvparten av næringsarealet blir utleid.

- Det er veldig godt for oss å få inn en så solid aktør som Nav og Melhus kommune, sier Søbstad.

For det resterende næringsarealet har Rett Hjem ifølge Søbstad, foreløpig ikke fått noen avtaler.

Ga opp tomt

Utbyggingssjef Søbstad er svært fornøyd med at leilighetssalget gikk så raskt, og han mener det er behov for flere boliger i Melhus. Rett Hjem har kikket på flere tomter, men har foreløpig ikke funnet ei tomt som oppfyller Rett Hjems kvalitetskrav.

Én av tomtene Rett Hjem har sett på, er ei tomt mellom jernbanelinja og Melhusvegen. Denne tomta ligger ved næringseiendommen Plassen og i den nordlige delen av Melhus sentrum. Bane NOR har økt kravet til byggegrense ved at avstanden fra jernbanelinja og bygg på tomt skal være lengre enn før. Det har ført til at Rett Hjem har slått fra seg denne tomta. Tidligere har en annen aktør tegnet inn et større bygg på denne tomta.