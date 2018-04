Midtrekkverk utsetter trafikkomlegging

Nyheter

Statens vegvesen melder at den bebudede omlegginga på E6 mellom Melhus og Trondheim er utsatt noen dager på grunn av uforutsette problemer med midtrekkverket. Natt til torsdag skulle omtrent 500 meter av ny E6 mellom Melhus og Klett tas i bruk. Denne strekninga har det vært trøbbel med tidligere også fordi kald vinter førte til at strekninga ikke kunne ferdigasfalteres.

- Sikkerheten er viktigste, og vi har derfor valgt å utsette omlegginga noen dager, opplyser hovedbyggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen på vegvesenets nettside.

Omlegginga er nødvendig for at vegvesenet skal få bygd den nordgående kjørebanen for E6.

Ny bit av E6 åpnes Endelig er det klart for å åpne ny strekning på E6 mellom Melhus og Trondheim.

Derimot blir det en liten endring på E6 på Klett natt til torsdag som en forberedelse til en større omlegging i neste uke, opplyser vegvesenet til Trønderbladet.