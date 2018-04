Hørte smell i Melhus sentrum

Nyheter

- Vi hørte voldsomme smell, og det hørtes ut som skudd. Dette var ikke noe artig og en blir litt utrygg, sier en leser.

Dette var rundt midnatt på tirsdag, og innringeren sier at hun sto opp og kikket ut for å se hva smellene kunne være. Dette var i nærheten av den gamle jernbanestasjonen i Melhus. Kvinnen er sikker på at det ikke var fyrverkeri.

Lensmann Monica Brækken ved Melhus lensmannskontor forteller at politiet har fått inn melding om at det skal ha vært 5-10 smell.

- Vi har ikke svar på hva dette er, men det kan ha vært viltnemnda som var ute. Det er kommet inn bare ei melding, sier Brækken.