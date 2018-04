Farlig lek på elveisen i Midtre Gauldal

Nyheter

- Patruljen i Midtre Gauldal har sett det og vi har fått flere meldinger om at barn og unge flere steder leker på isen på Gaula. Det er vanvittig farlig, sier lensmann Monica Brækken ved Melhus og Midtre Gauldal lensmannskontor.

Observasjonene går ut på at barn og unge stiller seg på isflak i elva og står og slår med pinner. Unger er blitt jaget vekk fra isen når dette er blitt oppdaget. Lensmannen minner om at det kan være mye vann i Gaula på grunn av snøsmelting, og at det er stor fare for å bli dratt ned i elvevannet. Med økende vannmengde blir det også mer trykk i elva.

Henstillinga fra lensmannen er at foreldre følger med, og at de tar en prat med ungene om at slik lek er farlig.

- Det kan oppstå farlige situasjoner, og vi oppfordrer til forsiktighet, sier Brækken.

Barn skal ha gått på elveisen Rektor ved Gimse skole advarer, og takker for at folk varsler fra.

For et par år siden rykket politiet ut da det kom melding om barnelek på isen ved Gimse bru for å få stoppet den risikofylte aktiviteten. Da takket rektoren ved Gimse skole for at folk varslet fra om den farlige leken.