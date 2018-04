Skal ha utgitt seg for å være melhusbygg

Nyheter

I mai må en 21 år gammel mann møte i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt for en rekke punkter.

Ett av tiltalepunktene er at han på tampen av fjoråret utga seg for å være en navngitt melhusbygg da han skulle låne en elsykkel til nesten 28.000 kroner. Sykkelen hadde han ifølge tiltalen, ikke til hensikt å levere tilbake. Mannen skal ifølge tiltalen, ha møtt opp i butikken med passet til melhusbyggen. Dessuten er det et eget tiltalepunkt om at han har brukt identiteten til melhusbygget i dette tilfellet.

Han er også tiltalt for å ha tatt en personbil fra en adresse i Melhus sentrum og kjørte denne selv om han ifølge politiet, burde ha visst at bilen var stjålet. Han er også tiltalt for å ha brukt narkotika mens han oppholdt seg på adressen i Melhus.

21-åringen er også tiltalt for andre tyverier, kjøring uten førerkort, for å ha tatt en annen bil og for å ha kjørt på en bil slik at bilen ble skadet. Etter at han hadde kjørt på bilen, unnlot han ifølge tiltalen, å oppgi navnet sitt til bilføreren.