Lover å reparere stor teleskade på Åsvegen

Nyheter

- Nå er det så ille at jeg kommer til å ta kontakt med komiteleder Mikal Kvaal for å få noen til å reparere veien, sier en bilist som takket være bil med høy klaring, har klart å komme seg forbi en teleskade på Åsvegen i Melhus.

I feil kjørefelt

Flere andre bilister velger å kjøre på venstre side fordi det er fare for at bilen kan få skade på understellet. Teleskaden var ikke merket da Trønderbladet kom forbi tirsdag formiddag. Den er på Åsvegen ikke langt fra krysset ved Meeggen bru, og det lå løse asfaltbiter strødd omkring.

Kaldasfalt

- Det blir lagt i asfalt i dag, og det skal være merket, sier byggeleder Per Olav Krogstad i Statens vegvesen.

Krogstad forteller at det blir lagt på kaldasfalt som et midlertidig tiltak, og at vegvesenet skal få lagt på varm asfalt når telen er gått ut.

- Teleløsninga har ikke kommet for fullt, og vi venter en forverring framover. Det er bileiers ansvar å kjøre etter forholdene, og dessverre er det slik når det gjelder erstatning. Vi er inne i ei årstid der vi må forvente telehiv, sier Krogstad.

Vinteren har vært kald, og telen i vårt område er 1,90 meter ifølge Krogstad. Statens vegvesen har telemåler på E6 i Soknedal og i Oppdal.

- Vi har måler på Hølonda, men den virker ikke. Dato for når telen har gått ut, har vi ikke og det avgjøres av temperaturen, opplyser Krogstad.

Krogstad legger til at for 15 år siden slet folk med å komme seg fram på grusveier, mens de nå klager på humpete asfalt.

Se opp for store hopp på veien Når våren faktisk nærmer seg, begynner veiene å få kraftig telehiv og store sprekker.

Befaring

- 25. april skal vi ha en befaring i regi av trafikksikkerhetsutvalget med AtB og lensmann, og da skal vi også innom Åsvegen. Teleskader kan være farlige for bilister, men også for syklister og gående, sier komiteleder Mikal Kvaal (H).

Komité for teknikk og miljø er også trafikksikkerhetsutvalg, og skal rullere trafikksikkerhetsplanen.

Kvaal mener det er flere eksempler på dårlige veier for tida, og han forteller at det ligger ei bunnpanne fra et kjøretøy på vestsida av Gaula. Fylkesveien der han bor, er derimot flat og fin.

Her kommer det ny asfalt i sommer Ny asfalt på Hovin og Gimse, mens det blir stedvis lapping mellom Soknedal og Korporalsbrua.

- På 1960-tallet gjorde de skikkkelig grunnarbeid, sier Kvaal.

Byggeleder Krogstad vil ikke kommentere dette momentet, men sier at det var en boom der det skulle legges asfalt på veier.