Ny bit av E6 åpnes

Torsdag blir enda en bit av E6 mellom Melhus og Trondheim åpnet for ferdsel. Det gjelder strekninga fra Bjørgum til Ekra.

Venter på mildvær for å kunne legge om trafikken Gammeldags vintervær skaper utfordringer for Statens vegvesen som står klar til å åpne biter av nye E6.

Denne strekninga har Trønderbladet tidligere omtalt ettersom Statens vegvesen måtte vente med ferdigasfalteringa som følge av kaldt vintervær. Nå er det altså klart for åpning, og omlegginga skjer natt til torsdag ifølge vegvesenet. Mens omlegginga skjer, vil E6 være åpen. Men bilister må regne med noe trafikkdirigering, opplyser byggeleder Håvard Bidtnes i Statens vegvesen på vegvesenets nettside.

Omlegginga skjer for at vegvesenet skal få bygd den nordgående kjørebanen for E6.

E6 mellom Melhus og Tiller skal være ferdig i starten av 2019.