Klesbyttedagen utvider på Støren

Klesbyttedagen ble gjennomført for første gang i fjor på Støren, i regi av Frivilligsentralen. Den gang tok de bare imot dameklær, men denne gangen åpner de for at folk kan levere inn klær og sko for både barn og menn.

- Vi er spente på hvor mange som kommer med klær. Det ble veldig bra respons i fjor, forteller Trude Heggdal.

Mohammed har startet systue Mohammed Hassan kom til Støren i november. Han ville ta i bruk fagkompetansen sin. Nå har han startet systue.

Naturvernforbundet

Klesbyttedagen er et årlig arrangement i regi av Naturvernforbundet, for fremheve gjenbruk og en mer bærekraftig tilnærming til shopping og hvor mye klær hver og enkelt av oss har. Den store klesbyttedagen går over hele landet lørdag 14. april. Men på Støren er det Marit Bjørgen-rennet denne dagen og helga, og da venter klokelig Frivilligsentralen til helga etter.

- Vi vil ikke konkurrere med henne. Vi skjønner såpass, at vi bør vente når Marit kommer, ler Heggdal.

Klesbyttedagen fungerer på den måten at hver og en kan ta med seg klær og sko, og de får handlelapper i retur. For en lapp kan du kjøpe et plagg eller et par sko tilbake. Dermed er det ingen penger i omløp denne dagen, det skal kun byttes.

Alt som leveres inn skal være rent og i god stand.

- Hvis alle tenker at dette er i så bra stand at jeg eller vennen min kunne gått i det, får vi inn gode ting, sier Heggdal.

Mange ville se Per Heimlys bilder Fotokunstner Per Heimly med spennende utstilling på Singsås stasjon.

Mohammeds systue

Nytt av året er at Mohammed Hassan, som har startet Mohammeds systue på GSK hver fredag, skal være tilstede. Han er en svært erfaren skredder, som drev eget skredderi i hjembyen Qamishli i den kurdiske delen av Syria, før han flyktet til Norge og etterhvert Støren. Hassan vil være der for å sy om klær, justere på snitt og gjøre plagget perfekt.

Hilde Rudi Bråten forteller leende at han kan sine ting, og ser det som trengs å gjøres. Da hun prøvde en kjole, så han straks at her var det helt feil. Så rettet han det opp, og plutselig satt den som et skudd.

Klesbyttedagen åpner halv elleve, da folk kan komme og levere inn sine klær og sko. Og så åpner selve byttingen klokka 11.

Markedslørdag

Klesbyttedagen skjer på Gauldal skole- og kultursenter (GSK) lørdag 21. april. Samtidig arrangeres også markedslørdagen på samme sted, hvor man kan leie seg et bord og selge selvgjorte ting, brukte klær og møbler, matvarer, homeparties og det meste. I tillegg er det kinovisning samtidig.

Det ligger an til en prima merkantil dag på Støren.